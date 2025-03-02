مدير تعليم المنوفية يجتمع بأعضاء المطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الترم الثاني

عقد محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعًا اليوم، مع أعضاء المطبعة السرية، لوضع آليات العمل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور مايو" للعام الدراسي 2024-2025.

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،

حضر الاجتماع جمال النعماني، رئيس المطبعة السرية، وجميع الأعضاء، حيث تم مناقشة الإجراءات التنظيمية لضمان تنفيذ أعمال الامتحانات بأقصى درجات السرية والدقة.

وأكد مدير المديرية ضرورة الالتزام التام بسرية العمل واتخاذ جميع التدابير الاحترازية، لضمان سلامة العملية الامتحانية وعدم تسريب أي معلومات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما شدد على أهمية اتباع الإجراءات الأمنية المشددة داخل المطبعة السرية، والتنسيق المستمر بين جميع الفرق لضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة.

واختتم الاجتماع بتوجيه أعضاء المطبعة إلى الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة لعملية طباعة وتوزيع الامتحانات، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والانضباط.