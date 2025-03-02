استبعاد وتهديد بالغرامة.. قرار جديد من كولر ضد عمر الساعي

خرج عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر من المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وقرر "كولر" استبعاد عمر الساعي من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة بسبب عدم إلتزام اللاعب بالتعليمات مؤخرا.

سبب استبعاد عمر الساعي

وجاء قرار مارسيل كولر باستبعاد عمر الساعي من حسابته في المباريات بسبب الوزن الزائد، حيث ظهر "الساعي" في التدريبات الأخيرة بوزن زائد وعدم الالتزام بالتعليمات والبرنامج الغذائي.

وتواجد عمر الساعي في أحد المطاعم الكبرى أكثر من مرة مؤخرا، حيث تم نشر صورة على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وهو ما أثار غضب المدير الفني بعد زيادة وزن اللاعب.

وتحدث مارسيل كولر مع عمر الساعي مؤخرا وطالبه بالالتزام في البرنامج الغذائي والوصول إلى الوزن المناسب من أجل العودة للحسابات مرة أخرى.

كما وجه محمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي تحذيرا شديد اللهجة إلى عمر الساعي وطالبه بالتخلص من الوزن الزائد حتى لا يتعرض للغرامة بجانب تجميده من المشاركة في المباريات.