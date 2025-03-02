بيج رامي: اشتغلت صياد وعامل تراحيل

في لقاء إنساني مميز، حلَّ بطل كمال الأجسام العالمي الكابتن "بيج رامي" ضيفًا على برنامج "كلّم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب، عبر راديو 9090.

هذا اللقاء سلط الضوء على جانب آخر من حياة "بيج رامي" بعيدًا عن الأضواء الرياضية، حيث تحدث عن تحدياته الشخصية، رحلته نحو النجاح، وكيفية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

حوار إنساني يروي فيه "بيج رامي" قصصًا تلهم العديد من الشباب، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي فقط من القوة البدنية، بل من الإيمان بالقدرات والتحلي بالصبر.

وقال "بيج رامي" خلال اللقاء كنت بشتغل صيّاد في كفر الشيخ، ودى شغلانتي وأنا في الجامعة، بعدها اشتغلت عامل تراحيل بقعد ع الرصيف انتظر رزقي، بعد الجامعة سافرت الكويت علي مهنة صيّاد، لكن أول ما وصلت حصلتلي مشكلة كبيرة وهي إن كفيلي رفض يشغّلني وقال فى وشي: « شوفلك كفيل تانى.. مش عايزك .. وشكلك مش عاجبني».

واضاف، يومها الدنيا اسوّدت في وشي، لأن ده معناه البهدلة في الغربه، لأني سبت بلدي علشان ألاقي لقمة عيش تسترني ..

لمّا الكفيل طردني مبقتش عارف أعمل ايه، وقعدت 4 شهور بشتغل عامل تراحيل بقعد علي الطرق استني كل يوم حد ياخدني يشغلّني أي حاجه علشان أجيب أكلى وشربي ، لدرجة اني كنت بنام في الشارع وشنطتي هيا المخده .. بعدها بشويه سكنت في أوضة مع 14 واحد عشان المصاريف لغاية ما وصل قدر ربنا .. وحياتى اتغيرت فجأه!



