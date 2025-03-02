وكيل تعليم الشرقية يوجه بتخصيص ساعة يوميًا للأنشطة الترفيهية داخل فناء المدرسة

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فصول مدرستي الحبش للتعليم الأساسي وعمرو بن العاص الابتدائية، لمتابعة انتظام الدراسة والتأكد من التزام المعلمين بالتعليمات الوزارية.

ناقش وكيل الوزارة الطلاب فيما تم دراسته من المناهج، ووجّه بضرورة تخصيص آخر 15 دقيقة من الحصة الدراسية للتقييمات الأسبوعية. كما تابع إجراءات فك الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

وشدد على أهمية تفعيل دور الإشراف اليومي لمتابعة الطلاب أثناء الفسحة والتنقل بين الفصول، بالإضافة إلى تأمين البوابة وإغلاقها بعد بدء اليوم الدراسي، وضمان مغادرة جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وخلال زيارته، تابع وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال بمدرسة الحبش للتعليم الأساسي، حيث شارك الأطفال احتفالاتهم بشهر رمضان، ووجّه بضرورة تخصيص ساعة يوميًا للأنشطة الترفيهية داخل فناء المدرسة لإضفاء أجواء البهجة وتحفيز الأطفال على الحضور والاستمتاع بالعملية التعليمية.