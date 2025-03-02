وكيل تعليم الشرقية يوصي بمتابعة نسب حضور الطلاب والالتزام بمواعيد رمضان

شهد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، طابور الصباح بمدرستي الحبش للتعليم الأساسي وعمرو بن العاص الابتدائية بقرية الحبش التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية.

حرص وكيل الوزارة على استقبال الطلاب والتلاميذ قبل بدء الطابور، مشجعًا إياهم على الانتظام في الدراسة والحرص على مستقبلهم التعليمي.

كما شارك في تأدية تحية العلم والاستماع إلى البرنامج الإذاعي، الذي تضمن فقرات عن شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى عروض قدمها الطلاب الموهوبون في مختلف الأنشطة التربوية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية داخل المدارس، وتوجيه الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم.

كما شدد على ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب والالتزام بالمواعيد المحددة خلال شهر رمضان المبارك.

