بعد تدهور حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

كشفت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق آخر تطورات حالته الصحية بعدما تدهورت حالته في الساعات الأخير وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقالت زوجة إبراهيم شيكا: بعد الخضوع لمسح ذري وجلسات علاج كيماوي تعرض لانسداد في الأمعاء ولا يتناول الطعام منذ 11 يوما.

وتم نقل لاعب الزمالك السابق ‎إبراهيم شيكا إلى غرفة الرعاية المركزة بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث يعاني من الإصابة بمرض السرطان.

ويعاني اللاعب منذ أشهر ماضية، بعدما كشف في مقطع فيديو ظهر فيه وهو طريح الفراش، عن معاناته مع سرطان القولون والمستقيم، وكيف تبدل به الحال، حتى أصبح لا يقوى على الحركة أو الكلام، قائلًا: أنا بعمل الفيديو ده وأنا تعبان جدًا ومكنتش قادر أتكلم خالص، ومبقدرش أدخل الحمام بسبب الورم اللي في المستقيم، لا بنام ولا باكل، ولا بشرب كويس وعمال أرجّع، وبطني منفوخة بسبب الانسداد، وبمر بظروف صعبة جدًا ربنا يهونها عليا.

وكشفت زوجة إبراهيم شيكا، فى مقطع فيديو عبر حساب اللاعب على موقع "تيك توك"، أن حالة زوجها ازدادت سوءًا، ولم يتمكن من قضاء أول أيام شهر رمضان فى منزله مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا

‏وقام إمام عاشور لاعب الأهلى بزيارة إبراهيم شيكا، فى منزله للاطمئنان عليه ورفع معنوياته، والوقوف بجانبه فى مرضه. ونشر خالد الغندور صورة للاعب الأهلي مع والده خلال الزيارة، وطلب من اللاعبين دعم ومساندة شيكا قائلا: “برافو إمام عاشور ووالده زيارة إبراهيم شيكا ورفع معنوياته والوقوف بجانبه فى مرضه وعقبال بقية اللاعبين”.