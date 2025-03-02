“تعليم منيا القمح” تحيل المخالفات بمدرسة عبد الفتاح فرحات للتحقيق

قام عبدالشافى حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، بزيارة مدرسة عبدالفتاح فرحات المشتركة للتعليم الأساسي بقرية الحميدية، حيث رصد عدة سلبيات خلال جولته.

على الفور، قرر إحالة جميع المخالفات التي وردت في تقرير الزيارة إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية للتحقيق مع المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

كما شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية للحفاظ على نسب الحضور، والاهتمام بالطلاب الموهوبين وتكريمهم، بالإضافة إلى تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتعزيز الانضباط داخل المدارس.

وأكد على الالتزام بتقييمات الطلاب، وتصحيح الواجبات المنزلية أولًا بأول، والاهتمام بنظافة المباني المدرسية وتعقيم الفصول، مع ضرورة متابعة الصيانة الدورية والتأكد من سلامة المرافق.

واختتم جولته بالتنبيه على لجان الإشراف والأمن بضرورة التفتيش اليومي بعد انتهاء اليوم الدراسي لضمان خروج جميع الطلاب والعاملين، مشددًا على أهمية تنفيذ القرارات الوزارية بدقة لضمان بيئة تعليمية سليمة.