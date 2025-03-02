مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 45 عملية ناجحة لجراحة المسالك البولية في تركمانستان

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية في جمهورية تركمانستان، 45 عملية جراحية خلال البرنامج المنفذ في الفترة من 21 إلى 28 فبراير 2025م لعلاج المرضى من الأطفال، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

يأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

أجرى فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 14 طبيبا وممرضاً وفنياً، العمليات الجراحية في تخصص المسالك البولية للأطفال، بمستشفى الرعاية الصحية للأم والطفل في العاصمة عشق آباد، وتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية التركمانية.

وقال مسؤولو وزارة الصحة التركمانية، إن فريق جمعية «البلسم» الطبي كان حريصا على تبادل المعلومات والإرشاد والتوجيه للأطباء المحليين خلال فترة الحملة الطبية للاستفادة من خبرة الفريق الطبي للجمعية.

استفاد من العمليات التي أجراها الفريق خلال المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية في جمهورية تركمانستان، 13 طفلا أجريت لهم 45 جراحة نوعية ناجحة - بفضل الله- كما خضع 14 طفلاً للفحص الطبي الشامل وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، خلال أكثر من 42 ساعة عمل داخل غرفتي العمليات والفحص.

وفي ختام المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للأطفال في تركمانستان، أقيم حفل تكريم لفريق جمعية «البلسم» الطبي شارك فيه ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين بتركمانستان سعادة القائم بالأعمال الأستاذ نواف الراشد، والدكتور محمد إرجيشوف مدير دائرة العلاج والوقاية التابعة لوزراة الصحة وصناعة الأدوية التركمانية، ومسؤولين من وزارة الصحة التركمانية.

ووجه الدكتور إرجيشوف الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، معرباً عن سعادته بنجاح حملة «البلسم» في تركمانستان بعد أن حققت أهدافها وتجاوزتها بكل نجاح.

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