تشغيل مدرسة السعديين الابتدائية.. ومتابعة مكثفة لضمان جودة التعليم

تابع عبدالشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، سير العمل بالمدارس خلال شهر رمضان والفصل الدراسي الثاني لعام 2025، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة الشرقية.

بدأ مدير تعليم منيا القمح جولته بزيارة مدرسة السعديين الابتدائية الجديدة بقرية السعديين، حيث حضر تسكين التلاميذ والمعلمين وإطلاق إشارة البدء لتشغيل المدرسة في يومها الأول.

كما تأكد من عدم وجود عجز في المعلمين، حيث تواجد موجهو جميع المواد لسد أي احتياجات فورية.

تفقد الفصول الدراسية لمتابعة نسب حضور الطلاب وتقييم نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتحضير الدفاتر الدراسية.

كما شدد على أهمية النظافة وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة داخل الفصول، مع التأكيد على التزام المشرفين اليوميين بمهامهم.

وحرصًا على سلامة التلاميذ، وجه مدير الإدارة بتكليف معلمين يوميًا لتنظيم وتأمين دخول وخروج الطلاب، نظرًا لوجود مصرف أمام بوابة المدرسة، لحين إيجاد حل دائم لهذه المشكلة.