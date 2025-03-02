محافظ الشرقية يؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات.

وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني و وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث ، كذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها ، لافتةً إلى ضرورة عقد الندوات والإجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

واستعرضت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال شهر فبراير الماضي والتي تمثلت في تنظيم دورة تنشيطية لتنمية مهارات منسقي السكان في إعداد مبادرات سكانية بحضور الدكتورة فاطمة جيل مدير تسريع الإستجابة المحلية بوزارة التنمية المحلية وذلك بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالزقازيق ، والمشاركة في إنطلاق فعاليات دورة أساسيات لغة الإشارة والتعريف بمبادرة شبابنا مستقبلنا والتابعة لوحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وذلك بمقر المجلس الشعبي المحلي بالزقازيق .

كما تم تنظيم ومتابعة عدة أنشطة منها عقد امتحانات دور يناير ٢٠٢٥ من خلال مبادرة حروف من نور بقرى مركز بلبيس.

وعقد ندوة إرشادية بعنوان اتحقق قبل ما تصدق عن أهمية التصدي للشائعات ببلبيس.

وقافلة تنظيم الأسرة بقرية ميت معلا ببلبيس.

وندوة توعوية عن صحة وسلامة اللحوم بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري ببلبيس.

كما تم عقد اجتماع لجنة وحدة السكان لمنقسي وحدة السكان ببلبيس والوحدات المحلية التابعة لها.

وندوات دينية عن "فوائد الذكر وآثاره الطيبة " فضل شهر رمضان وكيفية استقباله " ببلبيس بالاضافة الي ندوة توعوية عن أهمية فصول محو الأمية لتعليم الكبار ببلبيس.

وندوة إرشادية عن وزارة الزراعة ودورها لتوفير لحوم آمنة لشهر رمضان الفضيل ببلبيس.

كما تم عقد ندوة إرشادية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أثر الزيادة السكانية على نصيب الفرد والمجتمع من المياه ببلبيس.

وتم عمل عيادات متنقلة عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة وفرط الحركة عن الأطفال بقرية الغفارية بمشتول السوق.

وندوات دينية عن فضائل شهر شعبان بقرى الصوة والعباسة وكفر العزازي بأبو حماد .

وندوات توعوية عن " دور المرأة المصرية في بناء المجتمع " - " بناء الإنسان " - " الإعتذار وغرس الأخلاق في الطفل " بمكتبة مصر العامة " واحة أمان " بفاقوس .

وفرق طبية متنقلة وفرق صحية مدرسية للحفاظ على صحة الأم والجنين والمقبلين علي الزواج والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض بفاقوس.

وفحص وعلاج فقدان السمع من أجل حياة أفضل بفاقوس .

وندوة إرشادية عن الإستعداد لموسم الطلب على الثروة الحيوانية في شهر رمضان وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية بالقنايات.

وندوات توعوية عن الزواج المبكر وزيادة حالات الطلاق - ترشيد استهلاك المياه - الإدمان والآثار المترتبة عليه - التلقيح الإصطناعي - الصحة الإنجابية كذلك ندوات دينية عن التسامح وبر الوالدين بمنيا القمح.

وفرق عمل للمبادرات الصحية بجميع الوحدات الصحية لتعزيز صحة المجتمع بكفر صقر.

وندوات تثقيفية للتوعية عن أمراض الأنيميا والتقزم والتغذية السليمة بجميع المدارس بكفر صقر.

وندوات توعوية عن الإحترام المتبادل بين الأفراد في المنزل والمدرسة والشارع واهمية سلوكياتنا في البيئة ومخاطر الإنترنت - رفع الوعي حول القيم والمهارات الحياتية - التنمر والمخاطر التي يسببها للمجتمع - حب الوطن - ملوثات البيئة وأضرارها علي الإنسان - المغالاة في المهور بديرب نجم.

وندوات دينية عن فضائل شهر شعبان بقرية صفط زريق كذلك حفل تكريم الطالبات المتفوقات بقرية جميزة بني عمرو بديرب نجم .