وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة في مؤتمر "MWC 2025"

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة متوجهًا إلى برشلونة، إسبانيا، للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للمحمول MWC 2025، الذي يُعد أكبر تجمع عالمي لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا.

يشهد المؤتمر، الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس، مشاركة واسعة تضم أكثر من 100 ألف شخص وما يزيد عن 2700 عارض، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعقد وزير الاتصالات عدة لقاءات مع مسؤولين من كبرى الشركات العالمية والمنظمات الدولية لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كما يناقش المؤتمر هذا العام عددًا من القضايا التكنولوجية الهامة، بما في ذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي، كفاءة الطاقة في الشبكات، التطورات في تقنيات الحوسبة الكمومية والجيل الخامس، إلى جانب آليات بناء مستقبل رقمي مستدام.

تأتي مشاركة الدكتور عمرو طلعت في إطار استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي والاستثمار التكنولوجي، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.