تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية فى شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات ، مشدداً ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي .
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة إشغالات مسائية بشارع الجيش أسفرت عن تحرير 9 محاضر ورفع 90 إشغال ، كما قامت رئاسة حي شرق شبين الكوم برفع الإشغالات المتواجدة بشوارع أسامة علام وطلعت حرب ومصطفى كامل وعاصم حما ومجمع المواقف ، فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بحملة إشغالات صباحية لإزالة الإشغالات بمنطقة الجسر بناحية زاوية الناعورة لتوسعة الطريق وتيسير حركة المواطنين والمركبات .
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إشغالات مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطرق وميدان بنك مصر ومزلقان منوف ، فضلاً عن فض إشغالات سوق بلمشط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بحملة إشغالات بشارع الجمهورية. وتم التنبيه علي الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم ، وفي بركة السبع قامت الوحدة المحلية بإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين .
من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام ، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .
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محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات والتعديات
تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية فى شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات ، مشدداً ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي .