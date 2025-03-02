افتتاح معارض “أهلاً رمضان” في الأقصر بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر و يرافقه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة معرض اهلا رمضان بمدينة الاقصر حيث يقدم هذه المعرض تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن تم افتتاح عدد 13 معارض رئيسية أخرى بمدن بندر الاقصر ، طيبة الجديدة ، اسنا ، ارمنت ، البياضية ، الزينية ،الطود ، القرنة لتكتمل سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لانتشار معارض اهلا رمضان بجانب اسواق اليوم الواحد المنتشرة بالقرى والمراكز على مستوى المحافظة بأكملها، وتأتي هذه المعارض بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار التجار، لضمان توفير السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مناسبة.

و أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين أن معارض “أهلاً رمضان” توفر جميع السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، والدقيق الفاخر والسمن، الألبان، الجبن، البقوليات، والعصائر بأنواعها واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى السلع الرمضانية مثل التمور و ياميش رمضان، و ذلك بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجات الشهر الكريم.

كما أكد أن المديرية والجهات الرقابية التابعة لها تتابع سير العمل في المعارض لضمان جودة المنتجات والتزام التجار بالأسعار المخفضة و عدم رفعها، مشيرًا إلى تخصيص أركان ثابتة لأسواق اليوم الواحد داخل معارض “أهلاً رمضان”، بجانب انتشار هذه الأسواق في مدن ومراكز المحافظة، إضافةً إلى تخصيص أركان داخل الهايبرات والسلاسل التجارية الكبرى البالغ عدد فروعها 19 فرع لعرض السلع المخفضة داخل تلك الفروع بالإضافة إلى فروع الشركة المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشروع جمعيتي والبالغ عددهم 20 فرع مشارك في مبادرة اهلا رمضان بخلاف تسيير قوافل سيارات عربيتي المحملة بكافة السلع مخفضة الاسعار لاستهداف المناطق الخالية من المنافذ الثابتة والاكثر كثافة سكانية.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى جهودها في دعم معارض “أهلاً رمضان” عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لضمان توافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين ،كما أكد أن التعاون المستمر بين الوزارة والشركة القابضة يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين في جميع المحافظات.