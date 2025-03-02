استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 2 مارس 2025، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، ويتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب) ويزداد الطلب علي شراء الريال السعودي هذه الأيام تزامنا مع موسم العمرة الذي يسهد إقبالا كبيرا علي الريال .



وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، عند 13.49 جنيه للشراء ، و13.52 جنيه للبيع .



وحقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.



فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.42 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.47 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 13.42 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 13.40 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول إلي 13.43 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

و جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.49 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي للعملات، سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.13 جنيه للشراء، و13.4 جنيه للبيع.