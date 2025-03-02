عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "الفانوس المصري.. صناعة بهجة رمضان بألوان وأشكال مختلفة"، حيث تحدثت المراسلة فرح الخولي عن هذه العادة الفلكلورية التي تمثل بصمات مصرية في شهر رمضان.

وقالت الخولي: "الفانوس المعدني، بإختلاف أشكاله وأحجامه، له رونق خاص ومتسق مع طقوس الاحتفال بشهر الصيام"، مشيرة إلى أن صناعة الفوانيس لا تتوقف طوال العام استعدادًا للشهر المبارك.

وأضافت الخولي أن الفانوس المصري، رغم تطوره، يظل أيقونة فنية تحرص العائلات على اقتنائها وتزيين المحال والمنازل بها.

وقال أحد بائعي الفوانيس: "الناس كلها رجعت للفانوس القديم، بيحبوه جدا، الفانوس اللى بشمعه، وبيعمل فرحة كبيرة فى المنازل المصرية"