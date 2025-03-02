طبيبة تكشف أفضل الأطعمة لتعزيز صحة البصر

الأحد 02/مارس/2025 - 12:55 م

كشفت الدكتورة إيرينا بيساريوفا خبيرة التغذية عن أفضل الأطعمة لتعزيز صحة البصرإلى أنه من الضروري تناول أطعمة ومنتجات غنية بمختلف أنواع الفيتامينات المفيدة لشبكية العين وفقا لما نشرتة مجلة m24.ru.

وتقول :يعتبر فيتامين A أحد أهم العناصر الغذائية لصحة شبكية العين حيث أن نقصه يؤدي إلى الإصابة بما يسمى العمى الليلي والذي يلاحظ مع حلول الظلامى ولهذا يجب تزويد الجسم بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين A بشكل مستمر مثل الجزر والبطاطا الحلوة.

وبالإضافة إلى ذلك من الضروري تناول أطعمة محتوية على فيتامين C الضروري أيضا لشبكية العين مثل الفلفل الحلو وعنب الثعلب والحمضيات وغيرها.

أما فيتامين E أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الشيخوخة المبكرة للأنسجة. فموجود في البندق والجوز البرازيلي. وعموما توصي الخبيرة بتناول حوالي 50 غراما من المكسرات في اليوم.

وتشير الخبيرة إلى أن اللوتين يؤثر إيجابيا في جدران الأوعية الدموية والسبانخ غني بهذه المادة وتزداد سهولة هضمها بالمعالجة الحرارية كما تعتبر أحماض أوميغا3 الدهنية مفيدة للوقاية من متلازمة جفاف العين وتوجد أحماض أوميغا3 الدهنية في الأسماك البحرية الرنجة الماكريل السلمون كما توجد في زيت بذور الكتان والبذور والمكسرات وتنصح بتناولها 2-3 مرات في الأسبوع.

وعموما تتأثر حالة البصر بالخصائص الوراثية والعادات السيئة وقضاء وقت متكرر ولفترات طويلة أمام الكمبيوتر والهاتف وخاصة في الليل لذلك ينصح باستخدام التغذية كإجراء وقائي ضد أمراض العيون.