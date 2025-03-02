اليوم.. قمة أوروبية موسعة فى لندن بشأن التطورات فى أوكرانيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا بعنوان "اليوم.. قمة أوروبية موسعة في لندن بشأن التطورات في أوكرانيا"، إذ تستضيف بريطانيا، اليوم الأحد، قمة أوروبية موسعة لمناقشة آخر التطورات في أوكرانيا، وذلك بمشاركة أكثر من 12 زعيمًا أوروبيًا، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية.

من المتوقع أن تركز القمة على سبل تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة العقوبات المفروضة على روسيا وإمكانية فرض مزيد من الإجراءات للضغط عليها.

تأتي هذه القمة في وقت تكثّف فيه الدول الأوروبية جهودها الدبلوماسية لتوحيد الصفوف، وسط مخاوف من تصعيد روسي محتمل وتأثيراته على الأمن الإقليمي والدولي.

في المقابل، تراقب روسيا عن كثب مخرجات القمة، وسط تحذيرات متكررة من التدخل الغربي، مؤكدة أنها سترد على أي تحركات من شأنها تهديد مصالحها الاستراتيجية.