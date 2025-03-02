انتخاب أسامة شاهين رئيسآ للمجلس العربي الأفريقي للتوعية

أعلن المجلس العربي الأفريقي للتوعية (AACA) عن انتخاب الدكتور أسامة شاهين، رئيسًا للمجلس للدورة الحالية.

حيث يتمتع الدكتور شاهين بخبرة دولية واسعة ومتميزة في مجالات التسويق والاتصال والقطاع الصحي، مما يجعله إضافة قيّمة لقيادة المجلس وتحقيق رؤيته الطموحة.

‎يُعد المجلس منظمة غير ربحية تضم نخبة من الخبراء في مجالات متعددة من مختلف الدول العربية والأفريقية، حيث يكرّسون جهودهم لتعزيز الوعي، والتعليم، والابتكار على المستوى الإقليمي. وتتمثل رسالة المجلس في تمكين المجتمعات العربية والأفريقية من خلال تزويدها بالمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتحت قيادة الدكتور شاهين، يهدف المجلس إلى توسيع نطاق تأثيره وتعزيز تبادل المعرفة ودعم المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، برؤية تهدف إلى إحداث تغيير جذري وإيجابي، يركّز المجلس على بناء مجتمعات واعية ومشاركة من خلال برامج توعية متنوعة. ويعتمد المجلس في منهجيته على الخبرات الواسعة لأعضائه المؤثرين لتطوير وتنفيذ مبادرات استراتيجية تعزز الاندماج، والوحدة، والاستدامة، والنمو العادل في المنطقة العربية والأفريقية.

‎وفي تعليق له على هذا التعيين، أعرب الدكتور أسامة شاهين عن امتنانه للثقة الممنوحة له، قائلاً:

‎“يشرفني تولي هذا الدور القيادي والعمل جنبًا إلى جنب مع زملائي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام. من خلال التعاون والتفاني، سنواصل تعزيز جهود التوعية وإحداث فرق حقيقي في مجتمعاتنا.”

‎