ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل مباراة القمة الاستعراضية بين الأهلي والزمالك في العراق

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الشركة المُنظمة للمباراة الودية بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها في العراق يوم 13 مارس الجاري.

ووفقا لمصادر داخل الأهلي فإن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين الأهلي والشركة المُنظمة للمباراة للاتفاق حول بعض الأمور الخاصة بموعد ومكان المباراة.

وكان الأهلي تلقى عرضا مغريا من الناحية المالية من إحدى شركات التسويق بخوض مباراة ودية أمام الغريم التقليدي الزمالك في العراق وتمت الموافقة على هذا العرض.

موعد سفر الأهلي إلى العراق 

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى العراق يوم 12 مارس الجاري، لخوض مباراة القمة الودية أمام الزمالك .

تقام مباراة الأهلي والزمالك بدون اللاعبين الدوليين وستكون القمة استعراضية وقد تشهد مشاركة بعض لاعبي الزمالك مع الأهلي ونفس الأمر بالنسبة للاعبي الأهلي وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة للمباراة.

 

النادي الاهلي الاهلي والزمالك العراق سفر الأهلي إلى العراق