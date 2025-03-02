تفاصيل مباراة القمة الاستعراضية بين الأهلي والزمالك في العراق

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الشركة المُنظمة للمباراة الودية بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها في العراق يوم 13 مارس الجاري.

ووفقا لمصادر داخل الأهلي فإن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين الأهلي والشركة المُنظمة للمباراة للاتفاق حول بعض الأمور الخاصة بموعد ومكان المباراة.

وكان الأهلي تلقى عرضا مغريا من الناحية المالية من إحدى شركات التسويق بخوض مباراة ودية أمام الغريم التقليدي الزمالك في العراق وتمت الموافقة على هذا العرض.

موعد سفر الأهلي إلى العراق

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى العراق يوم 12 مارس الجاري، لخوض مباراة القمة الودية أمام الزمالك .

تقام مباراة الأهلي والزمالك بدون اللاعبين الدوليين وستكون القمة استعراضية وقد تشهد مشاركة بعض لاعبي الزمالك مع الأهلي ونفس الأمر بالنسبة للاعبي الأهلي وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة للمباراة.