إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بالغردقة.. صور

أصيب ظهر اليوم الأحد اثني عشر “ 12” راكب في حادث تصادم سيارتين احداهم ميكروباص والآخرين نقل، وذلك بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

تلقت غرفة عمليات النجده بالغردقة بلاغ يفيد بتصادم سيارة ميكروباص باخري نقل واصفر عن التصادم إصابة 12 شخص إصابات متفرقة بينهم حالات خطرة.

وعلي الفور تم الدفع بعدد كن سيارات الإسعاف الي مكان البلاغ الكائن بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الغردقة العام لإجراء الفحوصات اللازمة،

تم تحرير محضر بالحادث، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بهدف معرفة سبب التصادم.

FB_IMG_1740910911887