تعرف على التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسييداد

يستضيف فريق برشلونة، فى تمام الخامسة والربع من مساء اليوم الاحد، نظيره ريال سوسييداد، وذلك على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الاسبانى لكرة القدم "لليجا".

ومن المتوقع ان يشهد تشكيل برشلونة عودة نجوم من الاصابة، واستبعاد اخرين لنفس السبب.

وسيغيب أندرياس كريستنسن، مدافع البارسا، عن المباراة بسبب الإصابة، حسبما كشف مدربه هانز فليك أمس السبت في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء.

وستكون تلك التشكيلة تجريبيه قبل مواجهة بنفيكا فى ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتى من المتوقع ان يشرك فيها المدافع، رونالد أراوخو.

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، وجيرارد مارتن.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، وجافي.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، ورافينيا.

ويسعى فريق برشلونة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد وانتزاعه من اتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين فقط.

حيث يحتل فريق برشلونة المركز الثانى بـ 54 نقطة، حصدهم من 25 جولة، حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 3 مواجهات، وهزم فى 5 جولات.

هز فيهم شباك خصومه بـ 67 هدف ، كا أقوى خط هجوم، بينما استقبلت شباكه 25 هدف.

وكانت مباراة الذهاب فى الدور الأول قد انتهت بفوز ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الـ 13، بهدف دون رد، جاء على ملعب “ انويتا”.

ويحتل ريال سوسييداد المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

