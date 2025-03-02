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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

8 مارس.. محاكمة ربة منزل بتهمة سرقة المواطنين بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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حددت نيابة المطرية 8 مارس الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة ربة منزل تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة المطرية.

كانت مديرية أمن القاهرة  تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (ربة منزل"لها معلومات جنائية) تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالي – 12 حافظة نقود).


وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وأن المضبوطات التي بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

كما اعترفت بتصرفها في بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته (6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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