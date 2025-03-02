"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها الرقابية بالمحافظات مع حلول شهر رمضان

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيه من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، لتشديد الرقابة وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين.

وشهدت محافظة الغربية تنفيذ 18 حملة تفتيشية على 115 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 6000 عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر و300 كجم كاتشب ومايونيز منتهي الصلاحية. كما تم المرور على 19 منشأة أخرى للتوعية بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الغذائية.

وفي دمياط، نفذت الهيئة 6 حملات تفتيشية على 56 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام 277 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. بينما شهدت الدقهلية 17 حملة تفتيشية على 110 منشآت، حيث تم ضبط وإعدام كميات من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

أما في أسوان، فقد تم المرور على عدة منشآت غذائية وتوعية أصحابها بالاشتراطات الصحية، فيما شهدت سوهاج وأسيوط والإسكندرية والشرقية وبورسعيد حملات مكثفة أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، مع توجيه المنشآت غير المسجلة بضرورة استكمال إجراءات الترخيص والالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

وتواصل الهيئة جهودها الرقابية والتوعوية لضمان سلامة الغذاء في الأسواق، لا سيما خلال شهر رمضان، مع تكثيف التعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.