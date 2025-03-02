السيسي يؤكد أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتناول اللقاء أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعد خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

كما أكد الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة اعتبارًا من مارس 2024، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ محاور هذه الشراكة.