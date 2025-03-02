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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة عدادات المياه في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة السلام، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة عدادات المياه بدائرة قسم شرطة السلام.

ضبط متهم بسرقة عدادات المياه في السلام 


كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في دائرة قسم شرطة السلام من ضبط عاطل متهم بارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك"، وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.


وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده، تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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