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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

15 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية

ارشيفية
ارشيفية
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حددت نيابة الأزبكية 15 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

 

وكان قسم شرطة الأزبكية، تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين ان له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية حال تواجده بدائرة القسم.

وعثر بحوزة المتهم على 15 فرشا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأزبكية عاطل محاكمة المواد المخدرة سلاح ناري