الليلة.. برشلونة يسعى لاستعادة صدارة الليجا أمام ريال سوسييداد

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة والربع من مساء اليوم الأحد نحو ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، لمتابعة المواجهة المرتبقة بين فريق برشلونة الذى يستضيف نظيره ريال سوسييداد ، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الاسبانى لكرة القدم "لليجا".

ويسعى فريق برشلونة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد وانتزاعه من اتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين فقط.

يحتل فريق برشلونة المركز الثانى بـ 54 نقطة، حصدهم من 25 جولة، حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 3 مواجهات، وهزم فى 5 جولات.

هز فيهم شباك خصومه بـ 67 هدف ، كا أقوى خط هجوم، بينما استقبلت شباكه 25 هدف.

وكانت مباراة الذهاب فى الدور الأول قد انتهت بفوز ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الـ 13، بهدف دون رد، جاء على ملعب “ انويتا”.

ويحتل ريال سوسييداد المركز التاسع برصيد 34 نقطة.