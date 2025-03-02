رئيس الوزراء البريطاني: هدفي الرئيسي إعادة التركيز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، ثقته في الرئيس الأمريكي ترامب ويشير إلى أنه متأكد من رغبة الأخير في تحقيق سلام دائم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أضاف أنه سيتم عقد اجتماعات بين فرق بريطانية وأمريكية قريباً لوضع ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وفيما يخص الرئيس الروسي بوتين، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه لا يثق في تصريحات بوتين، بينما أعرب عن ثقته الكاملة في الرئيسين الأوكراني زيلينسكي والأمريكي ترامب.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الوضع في أوروبا حاليا هش للغاية، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو التركيز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأنه سيعمل مع فرنسا وأوكرانيا وربما دول أخرى لوضع خطة لوقف القتال.