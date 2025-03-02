ضبط 120 كيلو منتجات أجبان ولانشون منتهية الصلاحية بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة تفتيشية مفاجئة على أحد الهايبرات غير المرخصة بمدينة بنها، بهدف ضبط الأسواق ومنع تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر.

جاء ذلك في إطار حرص المديرية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.

وأكدت المديرية في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الحملة بتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور أسامة الشلقاني، وبإشراف مدير الإدارة الصحية ببنها، الدكتور بكري سعيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 120 كجم منتجات أجبان ولانشون منتهية الصلاحية يتم حيازتها بقصد التداول والبيع للمواطنين.

جرى تحرير محضر جنحة بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، كما تم إعدام منتجات جبن، بها تغيرات بخواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات تلف واضحة.

إضافة إلى ذلك تم تحرير محضرًا لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، وتحرير 3 محاضر جنح صحية للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية.

وأوصت اللجنة بغلق الهايبر لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم استيفائه للشروط الصحية المقررة.

شارك في الحملة، مدير إدارة مراقبة الأغذية، الدكتور محمد علي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، محمد صبحي، رئيس المكتب أحمد عبدالمنعم، ومفتشا الأغذية مصطفى عزت وأحمد قايتباي.



أجبان منتهية الصلاحية

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