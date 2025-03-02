أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة القناة يشاركون في مهرجان الإسماعيلية للهجن

شاركت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس بفعالية ختام مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته الـ20، والذي شهده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمضمار الهجن بمحور 30 يونيو في نطاق مركز ومدينة فايد، وسط حضور رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والعسكرية والشعبية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الفعاليات الوطنية الكبرى تعكس الدور الريادي للشباب الجامعي في تعزيز التراث الثقافي والرياضي لمصر، مشيدًا بالحضور المتميز لطلاب أسرة "طلاب من أجل مصر"، الذين كانوا واجهة مشرّفة للجامعة ومثالًا يحتذى به في التمثيل المشرف للطلاب على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الجامعة تحرص على دمج طلابها في الفعاليات الكبرى التي تعكس تاريخ وثقافة الوطن، وتعزز انتماءهم وهويتهم الوطنية.

وخلال استقبال الطلاب قبيل انطلاق المهرجان، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية هذه المشاركة، مشيرًا إلى أن الطلاب هم سفراء الجامعة في المحافل الوطنية، وأن هذه التجربة تمثل فرصة لتعزيز روح الانتماء والفخر بالهوية المصرية من خلال التفاعل مع حدث يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن مشاركة الطلاب جاءت ضمن رؤية الجامعة لتعزيز الدور الفاعل للشباب في إحياء التراث المصري الأصيل، لافتًا إلى أن طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" تفاعلوا بشكل إيجابي مع فعاليات المهرجان، واستفادوا من الأجواء التراثية والثقافية التي تخللته.

كما أوضح الدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، أن الطلاب عبروا عن سعادتهم بحضور هذا الحدث المميز، الذي يعكس عمق التراث المصري، مؤكدًا أن الأسرة ستواصل مشاركاتها الفعالة في مختلف الفعاليات الوطنية التي تعزز من وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الفائزين في السباقات المختلفة، وسط أجواء احتفالية جسّدت التراث البدوي الأصيل، بينما حرص طلاب الجامعة على توثيق هذه التجربة المميزة، التي شكّلت لهم فرصة للاندماج في بيئة تراثية وثقافية غنية.