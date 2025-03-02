ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تكريم الراحل القس ثروت قادس.. صور

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت، في حفل تكريم الراحل الدكتور القس ثروت قادس، الذي أقيم بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تقديرًا لمسيرته الحافلة في خدمة الكنيسة والمجتمع، وإسهاماته البارزة في مجال الحوار وتعزيز قيم المحبة والسلام.

شهد الحفل حضور عدد من القيادات الإنجيلية الذين شاركوا في برنامج التكريم، من بينهم الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب عدد كبير من قيادات السنودس والطائفة الإنجيلية، وحضور عدد من الشخصيات العامة، حيث قدّموا كلمات تعزية أشادت بمسيرة الراحل الحافلة بالعطاء، وبخدمته التي تركت أثرًا بالغًا في الكنيسة والمجتمع.

قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التعزية إلى أسرة الراحل في ألمانيا والقاهرة، وإلى جميع محبيه وتلاميذه، مؤكدًا أن إرثه الروحي والفكري سيظل حاضرًا في قلوب الكثيرين الذين تأثروا برسالته وخدمته.

وفي كلمته، أشاد الدكتور القس أندريه زكي بالدور المحوري الذي لعبه الدكتور القس ثروت قادس في ترسيخ قيم التسامح والتواصل الثقافي، مؤكدًا أن الراحل كان نموذجًا فريدًا للقيادة الروحية التي جمعت بين الفكر والعمل، وبين الإيمان والحوار، وبين خدمة الكنيسة وخدمة المجتمع. وقال: "كان رجلًا سعى طوال حياته لترسيخ الحوار والتواصل بين الثقافات، مؤمنًا بأن المحبة الحقيقية تُترجم إلى عمل وبذل وعطاء."

يُذكر أن الدكتور القس ثروت قادس كان شخصية استثنائية في العمل المسكوني والحوار بين الأديان، حيث شغل منصب رئيس مجمع الحوار والعلاقات المسكونية للكنيسة الإنجيلية، وشارك في العديد من الفعاليات الدولية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلام والتعايش. كما كان عضوًا في الهيئات المسكونية الدولية، ومن بينها مجلس الكنائس العالمي، ولعب دورًا مؤثرًا في توطيد العلاقات بين الكنيسة الإنجيلية والطوائف المسيحية الأخرى.

وفي سياق متصل، قدّم الدكتور القس أندريه زكي واجب العزاء للدكتور القس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، وذلك خلال زيارته للكنيسة، حيث أعرب عن خالص تعازيه ومواساته، طالبًا من الله أن يمنح العائلة التعزية والسلام في هذا الوقت الصعب.

e98bf51b-eec2-4439-b037-fcbeeb88c79b
e98bf51b-eec2-4439-b037-fcbeeb88c79b
6220f949-123f-4224-b32e-34e6cf4dc855
6220f949-123f-4224-b32e-34e6cf4dc855
56b6a826-a32a-4f4c-9cb6-1b4129d427a3
56b6a826-a32a-4f4c-9cb6-1b4129d427a3
35217169-f854-44aa-bf1e-01369603978a
35217169-f854-44aa-bf1e-01369603978a
3e2c7881-3bdb-4e7a-9326-4b164c067a32
3e2c7881-3bdb-4e7a-9326-4b164c067a32
2f155866-ae6d-4cc9-99bb-0ffed395180f
2f155866-ae6d-4cc9-99bb-0ffed395180f
c7686973-37a8-47fa-a656-312a72e96de7
c7686973-37a8-47fa-a656-312a72e96de7
7189fd9c-5c5c-4caa-860f-a848c649b628
7189fd9c-5c5c-4caa-860f-a848c649b628
0f6444a2-f612-46f5-a0da-180807b7115a
0f6444a2-f612-46f5-a0da-180807b7115a
1a6ddc78-ffa7-444e-9027-6da65e941e73
1a6ddc78-ffa7-444e-9027-6da65e941e73
8d8fc4e4-0415-4ec6-a9c1-2757249a0996
8d8fc4e4-0415-4ec6-a9c1-2757249a0996
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر حفل تكريم الراحل الدكتور القس ثروت قادس الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر