وكيل تعليم مصر الجديدة توجه بتفعيل لائحة التحفيز التربوي

تفقدت الأستاذة نيفين سعيد، وكيل إدارة مصر الجديدة التعليمية والقائم بأعمال مدير عام الإدارة، اليوم، مدرسة التحرير الابتدائية، وكان في استقبالها مدير المدرسة، أحمد أبو سريع، في إطار المتابعات المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

شملت الجولة متابعة سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، حيث تفقدت الفصول الدراسية واطلعت على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، كما راجعت التقييمات المدرسية وسجلات الطلاب، إلى جانب متابعة خطة دعم ضعاف القراءة والكتابة.

وأكدت خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالحضور وتقليل نسب الغياب، مع تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي داخل الفصول، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي ختام الزيارة، هنأت نيفين سعيد العاملين بالمدرسة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنية لهم دوام التوفيق، كما قدمت الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين على جهودهم المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية.