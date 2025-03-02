ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

الفريق المصري البورسعيدي
الفريق المصري البورسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري والتي تجمعه بنظيره فريق مودرن سبورت والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غدا الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى مدينة السويس عقب المران الأخير، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعداداً للقاءه بمودرن سبورت.

وكان قد نجح الفريق المصري البوسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

و فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف  مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.

 

النادي المصري البوسعيدي المصري الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري مودرن سبورت