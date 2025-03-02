المصري البورسعيدي يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

يختتم اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري والتي تجمعه بنظيره فريق مودرن سبورت والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غدا الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى مدينة السويس عقب المران الأخير، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعداداً للقاءه بمودرن سبورت.

وكان قد نجح الفريق المصري البوسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

و فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.