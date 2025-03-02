"المنظمات الأهلية الفلسطينية": قرار إسرائيل بوقف المساعدات لغزة سيكون له تداعيات خطيرة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن قرار إسرائيل بوقف المساعدات لقطاع غزة سيكون له تداعيات خطيرة على الواقع الصحي والغذائي، مبينا أن كافة القطاعات ستتأثر بشكل سلبي.



وقال الشوا - في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار" اليوم /الأحد/ - إن "قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات إلى غزة هو قرار خطير بمعنى الكلمة ويمس حياة الشعب الفلسطيني في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "منذ الساعات الأولى من صباح اليوم منع الاحتلال دخول المساعدات من كافة المعابر، وهو قرار مبيت لدى الاحتلال الإسرائيلي".. وتابع "الاحتلال يسعى إلى الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار، ويريد أن يذهب باتجاه مخططاته بأن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وأن لا يلتزم بتعهدات تتعلق بالشعب الفلسطيني".

وطالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الوسطاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بالبدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.