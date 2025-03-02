ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أعلن فيه ان ميناء دمياط استقبل 13 سفينة ،بينما غادره 10 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15899 طن تشمل : 535 طن يوريا و 600 طن صويا و 9281 طن كلينكر و 83 طن رمل و 5400 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50809 طن تشمل : 6750 طن ذرة و 12073 طن قمح و 3700 طن ابلاكاش و 650 طن خشب زان و 3045 طن حديد و 2650 طن خردة و 8000 طن فول صويا و 1100 طن زيت طعام و 12530 طن بضائع متنوعة و 1036 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 311 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 41 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1728 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112149 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70975 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3701 حركة.