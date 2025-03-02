ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أعلن فيه ان ميناء دمياط استقبل  13 سفينة ،بينما غادره 10 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15899 طن تشمل : 535 طن يوريا و 600 طن صويا و 9281 طن كلينكر و 83 طن رمل و 5400 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50809 طن تشمل : 6750 طن ذرة و 12073 طن قمح و 3700 طن ابلاكاش و 650 طن خشب زان و 3045 طن حديد و 2650 طن خردة و 8000 طن فول صويا و 1100 طن زيت طعام و 12530 طن بضائع متنوعة و 1036 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 311 طن  .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 41 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1728 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112149 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70975 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3701 حركة.

دمياط تداول ٢٧ سفينة حاويات تداول 18 سفينة حاويات ميناء دمياط