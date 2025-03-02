ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحدد الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحدد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة.

ويسمح الأمر التنفيذي - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" اليوم /الأحد/ - للوكالات الحكومية والمنظمات التي تتلقى تمويلا فيدراليا باختيار ما إذا كانت ستستمر في تقديم المستندات والخدمات بلغة أخرى غير الإنجليزية أم لا.

ويلغي الأمر تفويضا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يلزم الحكومة والمنظمات التي تلقت تمويلا فيدراليا بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

ووفقا للأمر التنفيذي، فإن "تأسيس اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لن يعمل على تبسيط الاتصال فحسب، بل سيعزز أيضا القيم الوطنية المشتركة، ويؤسس مجتمعا أكثر تماسكا وكفاءة".

وينص الأمر أيضًا على أن "التحدث باللغة الإنجليزية لا يفتح الأبواب اقتصاديا فحسب، بل يساعد الوافدين الجدد على الانخراط في مجتمعاتهم، والمشاركة في التقاليد الوطنية".

ولعقود من الزمان، قدم المشرعون في الكونجرس تشريعات لتحديد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، لكن هذه الجهود لم تنجح.

