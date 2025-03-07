ماما نور .. بائعة حلويات بدمياط يذيع صيتها في رمضان

"ماما نور"، كما يطلق عليها أهالي قرية السنانية ، سيدة الحلويات وهي سيدة صاحبة رحلة كفاح تبيع الكنافة والقطايف والجلاش والرقاق واصناف الحلويات في قرية السنانية في دمياط والتي يزيد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك لشراء الحلويات ومستلزمات صناعة حلويات رمضان مثل القطايف والكنافة والجلاش .

وقالت السيدة نور ، احاول على قدر ما أستطيع ان اوفر الحلويات ومنتجات شهر رمضان بأعلى جودة وأسعار في متناول الجميع واقف على البيع ويزيد الإقبال من بعد انتهاء صلاة العصر وحتى صلاة التراويح طوال ايام شهر رمضان .





واضافت: أبيع الحلويات ومستلزمات صناعة الحلويات والتي يواظب عليها اهالي محافظة دمياط في اول ايام شهر رمضان المبارك حيث أبيع الكنافة مصنوعة ومواد خام يقوم الأهالي بشرائها وتصنيعها في المنازل في اول ايام الشهر المبارك .

وأشارت ماما نور إلى أنها تبيع القطايف ايضاً بنفس الطريقة والجلاش حيث انها أصناف رئيسية على مائدة الإفطار وتشتهر محافظة دمياط بصناعة الحلويات خاصة وان بها المئات من صناع الحلويات سواء الحلويات الشرقية او الغربية او الإيطالية وفي كل موسم يبدع صناع الحلويات في ابتكار أصناف جديدة من الحلويات مع اقتراب كل موسم .





وأكدت أنه في شهر رمضان لا صوت يعلو فوق صوت شراء الكنافة حيث ان الكنافة هي اشهر حلويات شهر رمضان وتتم صناعتها بأشكال مختلفة بجانب أنواع الحلويات الشرقية والغربية والتى تتواجد فى أغلب المحلات على مدار العام، ولفتت الى أن شهر رمضان الكريم له خصوصية فى الحلويات، حيث يبدع صناع الحلويات فى صناعة الأنواع الشهية و اللذيذة ولاسيما الكنافة والقطايف وبلح الشام.