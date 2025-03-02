حريق معرض دياب بالحلقة الأولى بمسلسل" قلبى ومفتاحه"

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قلبى ومفتاحه بطولة النجم آسر ياسين الذى ظهر خلال أحداث العمل بدور محمد عزت، الذي يعمل سائق بعد خسارته لعمله، حيث ظهر في مشهد يجمعه بخاله شناوي والذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو يخبره باستبدال عربيته بأخرى بسبب تعرضه لأزمة مالية وخسارة عمله

يطلب اسر ياسين من خاله عدم إبلاغ والدته بذلك، فهي ما زالت تظن حتى الآن أنه يعمل بالشركة.

من ناحية أخرى تضمنت الاحداث حريق الجزء السفلي من معرض أسعد (دياب)، ليتفاجأ هو بذلك، ويذهب إلى مكان الحريق لمعرفة الأضرار الناجمة عن ذلك الحريق، ويأمر العمال بإغلاق المكان.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن وتدور احداثه حول فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد الذى يعمل سائق ويبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على إحدى المنصات الشهيرة