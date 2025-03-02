كلية التجارة بجامعة أسيوط تنظم زيارة علمية لطلابها إلى مجلس النواب المصري

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط زيارة علمية لطلاب الكلية إلى مقر مجلس النواب المصري، وذلك بدعوة كريمة من السيد النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبمشاركة (50) طالبًا وطالبة من اتحاد طلاب الكلية ولجانها المختلفة، بالإضافة إلى طلاب البرامج الدراسية.

جاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد الكلية، والدكتور محمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار والمشرف العام على الوفد، والدكتورة جاكلين ألفي، منسق مساعد بالبرنامج الدراسي باللغة الإنجليزية بالكلية، والأستاذ طارق شريت، مدير عام رعاية الشباب بالكلية، والأستاذ محمد ربيع بإدارة رعاية الشباب بالكلية، والطالب عبدالرحمن مصطفى، رئيس اتحاد طلاب الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الوعي السياسي لدى طلاب الكلية، وزيادة مهاراتهم وخبراتهم السياسية، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من إعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ونشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، فضلاً عن التعرف على أهم التطورات السياسية في مصر وخصائص أنظمتها السياسية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي الشكر والتقدير للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد جامعة أسيوط من كافة المسؤولين داخل المجلس. وأشاد بتعاونهم في تسهيل مهمة الطلاب، واطلاعهم على كافة الجوانب المتعلقة بأنظمة العمل التشريعي والسياسي في المجلس. كما أثنى على الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب، مؤكدًا أنه يحظى بثقة الشعب المصري بفضل تاريخه العريق، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتعزيز أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لخدمة الدولة المصرية.

ورحب المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد طلاب كلية التجارة، معربًا عن سعادته بتواجد هذا الشباب الواعد من أبناء جامعة أسيوط في جلسات المجلس، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل وثروة مصر الحقيقية.

وأعرب الوفد الطلابي عن سعادتهم وفخرهم بهذه التجربة القيمة التي تمثلت في المحاكاة الواقعية للعمل داخل مجلس النواب. حيث أتيحت لهم الفرصة لحضور الجلسات العامة، وتفقد المتحف الخاص بالمجلس، و القاعة الفرعونية المختصة بجلسات اللجان، بالإضافة إلى اللقاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكلية، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب الشخصية والأكاديمية، وتنفيذ أنشطة تربط بين الدراسة النظرية والعملية، وتوفر نماذج محاكاة واقعية تسهم في اكتساب الطلاب الخبرات والمهارات المتنوعة في مجال دراستهم.

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