ضبط المتورطين في إلقاء جثة أمام مستشفى بدر العام بالبحيرة

شهدت مدينة بدر التابعة لمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة أمس إثر قيام مجموعة من الأشخاص، بإلقاء جثة عاطل مصاب بطلق نارى، أمام مستشفى بدر العام، ولاذو بالفرار.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بعثور الأهالى على جثة لذكر ملقاه أمام المستشفى العام، إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم إخطار النيابة العامة.

وإنتقل المستشار عمرو المعتصم مدير نيابة مركز كوم حمادة لمناظرة الجثة وتبين إصابته بطلق ناري، وتبين أن الجثة لشخص يدعى " أحمد محمود زكى، 38 عامًا، عاطل وله معلومات جنائية ومقيم مركز بدر.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحيط المستشفى وتبين قيام عدد من الأشخاص بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها كما تبين أن الواقعة أرتكبت فى مكان أخر

تمكن ضباط مباحث مركز بدر من ضبط المتهمين الذين تبين أنهم أصدقاء المجنى عليه وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بمنزل المجنى عليه

وأضافوا بقيام ٣ أشخاص مجهولين بإطلاق عيار نارى عليه بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة وفروا هاربين

وأضافوا بأنهم قاموا بنقله لمركز طبى خاص لمحاوله إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فقاموا بإلقاء الجثة أمام المستشفى العام خشية من المسائلة القانونية وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية لسرعة ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة.