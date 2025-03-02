مدير إدارة الساحل يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية

واصل الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام إدارة الساحل التعليمية، جولاته التفقدية بالمدارس، حيث قام اليوم الأحد، الموافق 2 مارس، بزيارة مدرسة جلال الدسوقي الابتدائية، وكان في استقباله مديرة المدرسة.

وتأتي الجولات التفقدية بالمدارس في إطار حرص إدارة الساحل التعليمية على متابعة سير العملية التعليمية وضمان انتظامها.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أنور إبراهيم، أهمية انتظام العملية التعليمية ومتابعة التقييمات الأسبوعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي وتحفيز الطلاب على التفوق والنجاح.

كما حرص على توجيه بعض النصائح للطلاب، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق جولاته الميدانية، تفقد أيضًا مدرسة الزهراء الرسمية، حيث تابع نفس المحاور المتعلقة بانتظام الدراسة والتقييمات، ووجه بأهمية دعم الطلاب وتشجيعهم على تحقيق التميز.

تأتي هذه الجولات في إطار متابعة الإدارة المستمرة للمدارس، لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وتحقيق بيئة تعليمية محفزة للطلاب.