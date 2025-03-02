لابيد: وقف صفقة التبادل يدل على تحرك حكومة نتنياهو دون رؤية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن تعليق إدخال المساعدات إلى غزة ووقف صفقة التبادل يشيران إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل دون خطة واضحة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرار تعليق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر. وأضاف أن هذا القرار جاء بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة ورفض حركة حماس قبول المخطط الذي تم وضعه لمواصلة المحادثات. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى، محذرًا من أن هناك عواقب أخرى إذا استمرت حماس في رفضها.