غدا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط عن انقطاع وضعف مياه الشرب في ٨ مناطق غدا الاثنين، لمدة ٧ ساعات متواصلة بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد في دمياط .

واعلنت الشركة عن قطع مياه الشرب في مركز ومدينة كفر سعد بدمياط بالإضافة إلى قرية جمصة وقرية ام الرضا التابعتين لمركز كفر البطيخ وكذلك قرية الركابية وقرية ام الرزق.

كما سيتم انقطاع مياه الشرب عن قرية السنانية في دمياط وهي احد اكبر قرى محافظة دمياط .



وسيتم انقطاع مياه الشرب في المناطق المذكورة من الخامسة مساء حتى الثانية عشر ظهرا غدا الاثنين .

كما سيكون هناك ضعف في مياه الشرب في مدينة كفر البطيخ ومدينة راس البر في نفس التوقيت من الخامسة فجرا وحتى الثانية عشر ظهرا .

وطالبت شركة مياه الشرب في دمياط المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه لاستخدامها في فترة الضعف والانقطاع ولحين عودة المياه بعد انتهاء أعمال الصيانة .

واعلنت الشركة انه نظرا لحدوث كسر مفاجىء أمام مستشفى الهلال كورنيش النيل ، تم إختيار توقيت أعمال الصيانة بعد التنسيق مع المرور بدمياط ولتخفيف العبء على المواطنين تم إختيار توقيت أعمال الصيانه من الساعة ١ بعد منتصف الليل حتى الساعة ٧ صباح لسهولة الحركة المرورية والفترة المحددة هى أقصى فترة لأعمال الصيانة .

كما اجرى المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، جولة ميدانية لمحطة كفر سليمان لمتابعة سير العمل وأعمال الصيانة الدورية بالمحطة .

واستمع رئيس الشركة إلى ملاحظات وإقتراحات العاملين وناقش التحديات التي تواجه العاملين وسبل التغلب عليها لضمان بيئة عمل مناسبة.

كما أشاد بجودة العمل بتلك المحطة واشاد بجهود العاملين فى إطار المتابعة المستمرة لبيئة العمل والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة

وأكد رئيس مياه دمياط على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، مما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ممتازة للمواطنين.