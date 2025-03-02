تعليم عين شمس تكرم المعلمين ومديري المدارس المتميزين

كرمت إدارة عين شمس التعليمية، مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين ومديري المدارس والمعلمين بمدارس الإدارة، الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الإدارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

جاء هذا التكريم خلال الاجتماع الفني الشهري للأخصائيين الاجتماعيين بمدارس الإدارة (تربية اجتماعية واتحادات طلابية)، بمدرج مدرسة النعام التجارية بنات.

شهد فعاليات التكريم نفيسة صلاح الدين، مدير إدارة الخدمات التربوية والأنشطة، ومحمد خليل، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة.

تم التكريم تحت رعاية إبراهيم سعد موسى، مدير عام الإدارة ورائد عام الاتحاد للمرحلة الثانوية، ومحمد فتحي، وكيل الإدارة ورائد عام الاتحاد للمرحلة الإعدادية، ونفيسة صلاح الدين، مدير إدارة الخدمات التربوية والأنشطة ورائد عام الاتحاد للمرحلة الابتدائية، وفاطمة الشيمي، موجه أول التربية الاجتماعية، وجيهان محمد المغاوري، رئيس قسم الاتحادات الطلابية بالإدارة.

شارك في تنظيم ودعم الحفل موجهو قسم الاتحادات الطلابية، ماجدة سعد، وأماني حسين، وسميحة محمود، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني بالقسم، طارق محمود، وعزة رجاء، وحنان أحمد، ووليد.

ساهمت فاطمة الشيمي، موجه أول التربية الاجتماعية، في الإشراف على تنظيم الحفل وإعداد التكريم، حيث تم تقديم الدروع والهدايا وشهادات التقدير للمكرمين.

ألف مبروك للجميع، مع تمنياتنا بمزيد من النجاح والتميز في المسابقات القادمة.