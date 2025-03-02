اليوم.. طقس دافىء نهارًا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغري 14 درجة.