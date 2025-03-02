جامعة أسيوط تستقبل أعضاء لجنة مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبلت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أعضاء لجنة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، في إطار زيارتهم لمتابعة أداء مراكز التحول الرقمي بالجامعة، وتنفيذ أعمال التدريب والاختبارات لبرامج شهادة أساسيات التحول الرقمي بمراكز جامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والدكتور جابر مجاهد، مدير المركز.

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية كل من الدكتورة مرفت عبد الحميد علي، والدكتورة هدى السعيد رشاد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن زيارة لجنة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات تأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، ومتابعة أداء المراكز الرقمية لضمان تقديم خدمات إلكترونية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب والاختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي، التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية في التعامل مع التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث الأنظمة الرقمية والمعايير التكنولوجية المعتمدة.

استهدفت الزيارة متابعة أداء المدربين بالمراكز الجامعية، من خلال: تقديم عدد من العروض التقديمية المصغرة حول البرامج التدريبية المقدمة، وعقد لقاءات مع مديري ومنسقي ومدربي كافة مراكز التدريب المعتمدة بالجامعة، وزيارة عدد من مراكز التدريب المعتمدة لمتابعة تنفيذ التدريب والاختبارات بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنمية قدرات قياداتها وباحثيها، وتطبيق مفاهيم التطوير الذاتي المستمر، بما يحقق معايير جودة مخرجات التعليم الجامعي، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على المركز، ودورهم في الارتقاء به وتنظيم برامج تدريبية متنوعة لتنمية مهارات المتدربين وتحسين أدائهم الوظيفي والمعرفي.

من جانبه، أوضح الدكتور جابر مجاهد، مدير المركز، أن المركز حصل العام الماضي على شهادة تجديد الاعتماد من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، كمركز معتمد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (CUIT). وأكد أن ذلك يأتي في إطار رؤية الجامعة بأن يكون المركز معتمدًا محليًا وإقليميًا لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في مؤسسات التعليم العالي، ونشر ثقافة التطوير الجامعي.

وأشاد أعضاء اللجنة بالدور المهم الذي يقوم به مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، من خلال تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا، مشيدين بما تزخر به جامعة أسيوط من أساتذة وشباب علماء متميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.