اليوم.. الأهلي يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة الطلائع في الدوري

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة بعد راحة 48 ساعة حصل عليها الفريق بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء الأربعاء المقبل في الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مران اليوم في التاسعة مساءً على ملعب التتش تحت قيادة مارسيل كولر الذي قاد مران خفيف للفريق صباح الخميس الماضي عقب الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الـ16 .

غيابات الأهلي ضد طلائع الجيش

وغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين في مباراة طلائع الجيش لاسباب مختلفة على رأسهم، محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ويحيي عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وعلي معلول وسمير محمد.