الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتين في مدينة القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي "الرام" و"سلوان" في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال جابت شوارع وأزقة البلدتين، وأعاقت حركة تنقل المركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة أحياء من مدينة نابلس، ومخيمي "عسكر" و"بلاطة".

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت شارع فيصل ووسط المدينة ومحيط البلدة القديمة، وداهم جنود الاحتلال حارة "القريون" داخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيمي عسكر القديم والجديد، وحارة الحشاشين في مخيم بلاطة، ولم يبلغ اعتقالات.

