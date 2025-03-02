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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل جنديين باكستانيين وإصابة 10 أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة شمال "وزيرستان"

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
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قُتل جنديان بالجيش الباكستاني؛ إثر اصطدام قافلة عسكرية في منطقة "إيداك" شمال مديرية "وزيرستان" بسيارة انتحاري مفخخة.


وقالت مصادر بالجيش الباكستاني - بحسب صحيفة "دون" الباكستانية - إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم مدنيان، أصيبوا في الهجوم.. مشيرة إلى أنه تم نقل القتيلين والجرحى إلى المستشفى، بينما أطلقت قوات الأمن عملية بحث في المناطق المحيطة لتعقب الجناة.
وذكر مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أمس الأول الجمعة، أن قوات الأمن قتلت ستة إرهابيين خلال عملية استخباراتية في قرية "غلام خان" في شمال وزيرستان.
 

الجيش الباكستاني قافلة عسكرية إيداك وزيرستان