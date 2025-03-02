أطعمة تمنح الشبع وتحسن المزاج أثناء الصيام.. تعرف عليها

كشفت خبيرة التغذية الروسية كسينيا زاباتورينا، عن مجموعة من الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتحسن الحالة المزاجية أثناء الصيام، وفقًا لما نشرته مجلة "نوفوستي".

وأوضحت زاباتورينا أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو تحفز إنتاج هرمون الإندورفين، المعروف بهرمون السعادة، مما يعزز الشعور بالراحة. كما أن تناول المكسرات، وخاصة الجوز واللوز، يمنح إحساسًا دائمًا بالشبع بفضل احتوائها على أحماض أوميغا-3 والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في محاربة المزاج السيئ.

وأضافت أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تُعد من الأطعمة المثالية للصيام، نظرًا لغناها بالبروتينات وأحماض الأوميغا-3 التي تساعد في تقليل التوتر. كما أشارت إلى أن الموز، بفضل احتوائه على الكربوهيدرات، يعزز امتصاص التربتوفان، مما يساهم في تحسين المزاج.

وتابعت أن التوت، الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، يساعد الجسم على محاربة التوتر، فيما تُعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف، إلى جانب منتجات الحليب المخمر، من الأطعمة التي تحفز إنتاج السيروتونين والإندورفين، مما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية.

ولتجنب الشعور بالجوع أثناء الصيام في شهر رمضان، ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة غنية بالدهون المفيدة والبروتينات على السحور، مثل المكسرات، ومنتجات الألبان، والبيض، واللحوم البيضاء، بالإضافة إلى التمر كمصدر للكربوهيدرات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم.